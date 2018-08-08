США: фондовые индексы позитивно восприняли отчеты компаний

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Накануне фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии, что в основном связано позитивными финансовыми отчетностями ряда компаний. Отметим, что уже отчитались более 81% компаний, входящих в состав индекса широкого рынка Standard & Poor's 500, причем из них 80% и 74% компаний соответственно сообщили о прибыли и выручке, превзошедшей ожидания аналитиков.

Важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было. Из второстепенных данных стоит отметить изменение объема потребительского кредитования, которое в июне составило $10,21 млрд против прогноза $15,25 млрд

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,50% и закрылся на отметке 25 628,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,28% и закрылся на уровне 2 858,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,31% и достиг отметки 7 883,66 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на 0,2% и закрылись на уровне $69,17 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли до $1 218,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,971%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций — в лидерах падения Apple , Walgreens Boots Alliance, Pfizer , в лидерах роста — Caterpillar, Exxon Mobil , Nike.

Акции производителя молочной продукции Dean Foods снизились на 15,10% после обнародованных результатов за второй квартал. Компания понизила прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2018 год с коридора 55-80 центов до диапазона 32-52 цента на бумагу.

Бумаги поставщика товаров для офиса Office Depot подскочили на 13,49%. Отметим, что компания прогнозирует годовую выручку на уровне $10,8 млрд, тогда как аналитики ждут $10,9 млрд

Котировки акций фармацевтической компании Mallinckrodt взлетели на 20,90% благодаря тому, что ее финансовые показатели за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям.

Бумаги компании Discovery просели на 5,09% после того, как она отчиталась о скорректированной прибыли во втором квартале в размере 66 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 83 цента на бумагу.

Акции компании Hertz Global Holdings, предоставляющей автомобили в аренду, выросли на 24,63% благодаря тому, что она зафиксировала сокращение убытка во втором квартале.

Котировки акций сети магазинов женского белья и аксессуаров Fossil Group уменьшились на 8,2% после того, как она отчиталась о квартальном убытке.

S&P 500 [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей около 2890 пунктов. Нижняя граница проходит в районе 2775 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается приостановка восходящего движения.