Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, нефти и газа и здравоохранения.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подешевел на 0,68%, индекс SBF 120 упал на 0,56%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Cap Gemini SA (PA:CAPP), которые подорожали на 1,75 п. (1,63%), закрывшись на отметке в 109,05. Котировки Pernod Ricard SA (PA:PERP) выросли на 1,85 п. (1,33%), завершив торги на уровне 140,45. Бумаги Danone SA (PA:DANO) выросли в цене на 0,86 п. (1,28%), закрывшись на отметке 68,14.

Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (AS:MT), цена которых упала на 0,880 п. (3,13%), завершив сессию на отметке 27,255. Акции Sodexo SA (PA:EXHO) поднялись на 2,62 п. (2,78%), закрывшись на уровне 91,68, а Peugeot SA (PA:PEUP) снизились в цене на 0,56 п. (2,27%) и завершили торги на отметке 24,06.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Amundi SA (PA:AMUN), которые подорожали на 5,44% до отметки 61,62, Air France KLM SA (PA:AIRF), которые набрали 2,51%, закрывшись на уровне 8,340, а также акции Sartorius Stedim Biotech SA (PA:STDM), которые повысились на 1,88%, завершив сессию на отметке 103,00.

Лидерами падения стали акции Vallourec SA (PA:VLLP), которые снизились в цене на 5,39%, закрывшись на отметке 5,194. Акции компании Faurecia (PA:EPED) потеряли 3,48% и завершили сессию на уровне 54,40. Котировки Iliad (PA:ILD) снизились в цене на 3,16% до отметки 130,25.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (362) превысило количество закрывшихся в плюсе (190), а котировки 112 акций практически не изменились.

Котировки акций Sartorius Stedim Biotech SA (PA:STDM) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 1,88%, 1,90 п., и завершили торги на отметке 103,00. Котировки акций Iliad (PA:ILD) упали до минимума, подешевев на 3,16%, 4,25 п., и завершили торги на отметке 130,25.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 8,68% до отметки 13.74.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,35%, или 4,30, достигнув отметки $1.223,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 2,05%, или 1,39, до $69,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,41%, или 1,02, до отметки $73,41 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,39% до 1,1615, а котировки EUR/GBP повысились на 0,29%, достигнув отметки 0,8909.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 94,79.