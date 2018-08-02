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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,15%
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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,15% 

Investing.com Россия 11 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, химической промышленности и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,15%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции H Lundbeck (CO:LUN), которые подорожали на 5,1 п. (1,09%), закрывшись на отметке в 472,3. Котировки Gn Store Nord (CO:GN) выросли на 2,3 п. (0,74%), завершив торги на уровне 311,5. Бумаги Pandora (CO:PNDORA) выросли в цене на 2,7 п. (0,62%), закрывшись на отметке 441,0.
Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), цена которых упала на 185,000 п. (2,21%), завершив сессию на отметке 8.200,000. Акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) поднялись на 188,000 п. (2,10%), закрывшись на уровне 8.760,000, а Danske Bank (CO:DANSKE) снизились в цене на 3,8 п. (2,08%) и завершили торги на отметке 179,0.
На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (75) превысило количество закрывшихся в плюсе (48), а котировки 16 акций практически не изменились.
Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до исторического максимума, поднявшись на 0,74%, 2,3 п., и завершили торги на отметке 311,5.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 2,01%, или 1,36, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,41%, или 1,02, до $73,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,37%, или 4,60, до отметки $1.223,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,40% до 6,4165, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4525.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 94,80.
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