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Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,52%
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Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,52% 

Investing.com Россия 1 августа 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, телекоммуникационных услуг и сырья.
На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подешевел на 0,52%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV Class B (MX:GAPB), которые подорожали на 5,69 п. (3,23%), закрывшись на отметке в 181,99. Котировки Penoles (MX:PENOLES) выросли на 6,25 п. (1,98%), завершив торги на уровне 322,25. Бумаги PINFRA (MX:PINFRA) выросли в цене на 3,20 п. (1,66%), закрывшись на отметке 195,72.
Лидерами падения стали акции Bimbo A (MX:BIMBOA), цена которых упала на 1,450 п. (3,63%), завершив сессию на отметке 38,470. Акции El Puerto de Liverpool C (MX:LIVEPOLC1) поднялись на 3,95 п. (2,84%), закрывшись на уровне 135,00, а Elektra (MX:ELEKTRA) снизились в цене на 19,20 п. (2,75%) и завершили торги на отметке 678,06.
На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (169) превысило количество закрывшихся в плюсе (121), а котировки 13 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,69%, или 8,40, достигнув отметки $1.215,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 1,40%, или 0,96, до $67,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,33%, или 1,73, до отметки $72,48 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,20% до 18,6106, а котировки EUR/MXN упали на 0,45%, достигнув отметки 21,7030.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 94,45.
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