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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,57%
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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,57% 

Investing.com Россия 13 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов биомедицинских технологий, технологий и страхования.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 снизился на 0,57%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Israel Corp (TA:ILCO), которые подорожали на 4.000,000 п. (4,51%), закрывшись на отметке в 92.700,0000. Котировки ICL Israel Chemicals Ltd (TA:ICL) выросли на 79,0 п. (4,26%), завершив торги на уровне 1.932,000. Бумаги Partner Comms (TA:PTNR) выросли в цене на 50,0 п. (3,70%), закрывшись на отметке 1.402,000.
Лидерами падения стали акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TA:TEVA), цена которых упала на 706,000 п. (7,98%), завершив сессию на отметке 8.140,000. Акции Perrigo Co (TA:PRGO) поднялись на 890,000 п. (3,02%), закрывшись на уровне 28.540,0000, а Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) снизились в цене на 165,000 п. (2,18%) и завершили торги на отметке 7.410,000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (229) превысило количество закрывшихся в плюсе (134), а котировки 46 акций практически не изменились.
Котировки акций Israel Corp (TA:ILCO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,51%, 4.000,000 п., и завершили торги на отметке 92.700,0000. Котировки акций ICL Israel Chemicals Ltd (TA:ICL) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,26%, 79,0 п., и завершили торги на отметке 1.932,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,92%, или 0,62, достигнув отметки $68,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,46%, или 0,33, до $72,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,37%, или 4,50, до отметки $1.223,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS выросла на 0,39% до 3,6902, а котировки EUR/ILS упали на 0,01%, достигнув отметки 4,2852.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 94,81.
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