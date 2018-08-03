Как поведет себя рубль из-за новых санкций к РФ от сенаторов США

Но в августе нацвалюту ждут другие риски, хотя, по мнению экспертов, они не станут критическими. «Среди возможных рисков для рубля — обострение отношений США и Китая. Кроме того, Иран объявил о планах в ближайшие 48 часов провести учения в Персидском заливе. Предсказать реакцию на это США непросто, а от этого не в последнюю очередь зависит динамика нефти и рубля», — рассказал "Российской газете" Роман Ткачук , старший аналитик Альпари.

Настораживает и динамика цен на черное золото, отмечает эксперт. С начала августа котировки нефти марки Brent упали почти на 3 процента, до 72 долларов за баррель. Основные причины происходящего — все те же торговые войны и рост запасов нефти в США. В ближайшие дни не исключен откат цены на Brent вниз к круглой отметке 70 долларов за баррель. В этом случае рубль также окажется под давлением.

По словам Романа Ткачука, на ближайшую неделю для курса пары доллар/рубль актуальным является диапазон 62-64 рубля.

"Более сильного ослабления рубля ждать не стоит: рубеж 64 рубля за единицу американской валюты на текущий момент выглядит незыблемым. Евро в августе дороже 75 рублей так же ждать не стоит", — заключил он.