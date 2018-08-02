Курс рубля в августе не покинет апрельские рамки

С конца января наблюдается тренд на укрепление доллара ко всем остальным валютам на фоне высоких темпов роста экономики и доходности госдолга США, рассказывает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентин Журба. «Американские активы в последнее время выглядели привлекательнее всех остальных, поэтому денежные потоки идут в США, тем самым повышая курс доллара. Одновременно — из-за повышения ставок со стороны ФРС — сокращается долларовая ликвидность в мировой финансовой системе», — отмечает он.

Накануне ФРС предсказуемо не повысила базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 1,75-2 процента. Однако вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании в конце сентября оценивается рынком почти в 90 процентов, еще один подъем ожидается в декабре. По словам Журбы, у России стабильно позитивный счет текущих операций, и основная уязвимость для рубля — это все же западные санкции, точное время расширения которых предсказать невозможно. Тем не менее они продолжат оказывать негативное влияние на курс нацвалюты, но повышенные цены на нефть не дадут рублю серьезно упасть в ближайший год, подчеркивает эксперт.

Накануне аналитики Citigroup выпустили прогноз, согласно которому рубль может упасть на 15 процентов (до 72-73 рублей за доллар), если США введут санкции на весь российский госдолг. Под этим подразумевается полный запрет нерезидентам покупать и держать российские ОФЗ. Санкции против только новых выпусков российских облигаций обесценят рубль на пять процентов, полагают в Citigroup.

Пока вероятность ввода ограничений США на российский госдолг довольно низка, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Но если санкции введут против будущих выпусков госдолга, то реакция инвесторов на это выразится максимум в ослаблении российской валюты до 65 рублей за доллар, считает он. По мнению Кочеткова, полный запрет на владение российским госдолгом не будет выгоден никому: доля нерезидентов в нем (несмотря на сокращение с апреля) остается высокой, и подобные запреты могли бы принести существенные убытки как европейским, так и американским банкам.

Расширение санкций США против всего российского госдолга маловероятно — оно никому не выгодно

"Подобные действия на глобальном финансовом рынке могут спровоцировать волну выхода из американских долговых бумаг по соображениям политической безопасности. Таким образом, американские политики спровоцируют рост доходностей казначейских обязательств США, а это инструмент прямого торможения экономического развития", — говорит Кочетков. Весной этого года американский минфин уже выступал против расширения санкций на российский госдолг.

При этом умеренно негативным фактором для рубля в августе останется сохранение уровня покупок иностранной валюты российским минфином по бюджетному правилу. Об объеме августовских закупок ведомство объявит сегодня, в июле минфин купил валюты на 347,7 миллиарда рублей. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, минфин купит валюты на 340 миллиардов рублей. Кочетков ожидает закупок на 320-330 миллиардов. По мнению аналитиков Росбанка, объем покупок может подняться и до 370 миллиардов рублей, что усилит напряженность баланса валютной ликвидности. «В этой связи мы ожидаем, что рубль может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 до конца месяца», — отмечают они.

К концу августа курс будет в коридоре 62,5-62,9 рубля за доллар, допускает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов . Основной вклад в его динамику дадут проекция негатива от торговых войн на развивающиеся рынки и ожидание роста долларовых ставок, говорит он.

Таким образом, в ближайшее время курс фактически останется колебаться в коридоре 61-64 рубля за доллар. Из него российская валюта не выбирается с начала апреля — момента предыдущего расширения санкций США.