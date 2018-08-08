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Рубль подешевел к доллару до двухлетнего минимума
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Рубль подешевел к доллару до двухлетнего минимума 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достиг 64,88 руб. Это максимальный показатель с августа 2016 года, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 14:59 мск курс доллара вырос на 2,02% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 64,77 руб.
Кроме того, сегодня в ходе торгов курс евро впервые с конца июля превысил 74 руб., а затем — впервые с 8 мая превысил 75 рублей. По состоянию на 14:59 мск показатель вырос на 1,87% — до 75,03 руб.
Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала законопроект, подготовленный группой американских сенаторов, об [ужесточении] (https://rns.online/economy/SMI-uznali-podrobnosti-zakonoproekta-ob-uzhestochenii-sanktsii-protiv-Rossii-2018-08-08/) санкций в отношении России. Документ предусматривает объединение в единую систему ранее введенных санкций.
Законопроект предполагает создание в правительстве США «Санкционного координационного офиса» — он должен обеспечить работу по координации ограничительных мер с ЕС. Предполагается также создание Национального объединенного центра для ответа на гибридные угрозы, задачей которого станет борьба с «российским влиянием» в США и в мире.
Сенаторы также требуют запретить семи российским банкам, которые уже находятся под санкциями, проводить операции в США, а также заморозить их активы. Эти действия исключат возможность для банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк, проводить стандартные долларовые расчеты через корсчета в американских банках.
Кроме того, законопроектом предлагается запретить операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Однако этот запрет касается только новых выпусков.
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Комментарии1  Ещё 55 источников 
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