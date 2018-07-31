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Биткоин вновь преодолел отметку в $8 тысяч
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Биткоин вновь преодолел отметку в восемь тысяч долларов 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Биткоин (bitcoin) во вторник торгуется выше 8 тысяч долларов, вновь преодолев эту психологическую отметку, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.22 мск биткоин дешевел на 0,54%, до 8,129 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,77%, до 8,122 тысячи долларов.
В понедельник вечером цена биткоина снижалась на 2,5%, опускаясь ниже 8 тысячи долларов. Аналитики связали такое удешевление с попыткой инвесторов уйти от рисков на фоне недавнего снижения стоимости акций технологический компаний. Индекс технологический компаний S&P 500 Information Technology опустился на 1,8% в понедельник после недавнего обрушения акций Facebook, Twitter и Intel Corp.
"Похоже, весь рынок находится в состоянии ухода от рисков. Это началось с акций FAANG (акций Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — ред.), но подобное настроение перешло также и на криптовалютный рынок", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan).
Другие криптовалюты во вторник также дешевеют: Ethereum снижается на 2,53%, до 452,2 доллара, XPR — на 2,4%, до 0,442 доллара, Bitcoin Cash — на 2,25%, до 802,91 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 267,93 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,03% всего рынка криптовалют.
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