ВВП четырех городов Китая превысил 1 трлн юаней в I полугодии

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». В первом полугодии 2018 года ВВП четырех крупных городов Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, превысил отметку в 1 трлн юаней, сообщает The Paper.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

Это первый случай, когда четыре города совместно преодолели триллионную отметку.

ВВП Шанхая в первом полугодии составил 1,5558 трлн юаней ($230 млрд), впервые превысив отметку в 1,5 трлн юаней.

На втором месте по размеру ВВП оказался Пекин — 1,4051 трлн юаней.

Шэньчжэнь, занявший третье место размеру ВВП (1,1 трлн юаней), лидирует среди четырех городов по темпам роста (8%).

Гуанчжоу отстает по размеру ВВП от Шэньчжэня на 35,6 млрд юаней. Китайские города Тяньцзинь, Чунцин и Сучжоу, которые следуют за Гуанчжоу, вряд ли смогут превзойти его в краткосрочной перспективе.

Конкуренция между китайскими городами также стала конкуренцией между традиционными отраслями и новой экономикой. Четыре крупнейших города пользуются значительными преимуществами инновационного потенциала.

Как сообщали «Вести. Экономика», в июле Международный валютный фонд отметил устойчивость экономики Китая в краткосрочной перспективе, но предупредил, что внешние угрозы возросли, а общие риски смещены в сторону снижения.

МВФ ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в этом году, после того как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.

После сильного начала 2018 года это означает замедление роста до 6,5% в III и IV кварталах. Во II квартале ВВП Китая увеличился на 6,7%, минимальными темпами с 2016 года, после роста на 6,8% в I квартале.