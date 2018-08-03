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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне разнонаправленно 

Прайм 9 часов назад
МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,54% — до 6,4 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,48%, до 71 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,89%, до 156 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,3% — до 4,45 доллара, "Газпром нефти" — остались на уровне закрытия торгов четверга в 25,9 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,68% — до 16,94 доллара, НЛМК — на 1,91%, до 25,63 доллара, "Северстали" — на 2,61%, до 16,14 доллара.
Бумаги ВТБ подешевели на 0,64% — до 1,55 доллара, Сбербанка — на 2,14%, до 13,04 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», опустилась на 0,97% — до 20,5 доллара.
Расписки "Магнита" подорожали на 0,73% к закрытию, поднявшись до 16,66 доллара. Бумаги «Ленты» выросли в цене на 2,04%, до 5 долларов, АФК «Система» — на 0,36%, до 2,78 доллара.
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