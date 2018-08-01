Аналитики: Акции «Роснефти» продолжат рост

По данным отчета, во II квартале этого года чистая прибыль доли "Роснефти" составила 766 млн долларов, увеличившись почти в 3 раза.

"ВР публикует отчетность раньше «Роснефти» и учитывает показатели последней по методу долевого участия, — поясняет начальник аналитического отдела компании «Альпари» Александр Разуваев . — Таким образом, общая чистая прибыль «Роснефти» во II квартале может составить 3,9 млрд долларов".

Эксперты ожидают, что после публикации отчетности «Роснефти», рост стоимости акций компании продолжится.

"Судя по оценкам BP, «Роснефть» покажет прекрасную отчетность по второму кварталу, EBITDA может быть на уровне всего 2017 года, — считает старший аналитик компании БКС Сергей Суверов . — Это позволит «Роснефти» выплатить неплохие промежуточные дивиденды и показать хорошую дивидендную доходность. Наряду с планируемым buyback, отчетность за второй квартал может стать значимым фактором дальнейшего роста капитализации «Роснефти».

"Акции «Роснефти» находятся в лидерах роста с начала года, — отмечает аналитик компании «Атон» Александр Корнилов . — С января бумаги компании подорожали на 43,7%, уступая в темпах роста лишь акциям "Татнефти" — рост составил 50,7%".

Положительные прогнозы в отношении бумаг «Роснефти» дают и зарубежные инвесторы. Так, аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что акции «Роснефти» могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭКа. По их оценкам, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10% — абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора.

Эксперты считают, что столь оптимистичные прогнозы инвесторов связаны, в частности, с новой стратегией «Роснефти». Еще в мае компания объявила, что намерена сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд рублей, снизить целевой уровень капитальных затрат на 20%, а также запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 млрд долларов.

Инициатива реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена на повышение доходности для акционеров и на улучшение инвестиционной привлекательности «Роснефти». По итогам 2017 года общий объем дивидендных выплат компании составил 111,1 млрд рублей, увеличившись на 75% по сравнению с предыдущим годом.

В отчете Goldman Sachs отмечается, что агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 году была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышению операционной эффективности компании.