Фондовые рынки на грани сильной коррекции

Сегодня существенно ухудшилась ситуация на мировых финансовых рынках. Перечислять сейчас причины для хорошей коррекции по фондовым рынкам нет смысла, их слишком много, но самое страшное в том, что инвесторы долгое время не хотели замечать весь накапливающийся негатив, поэтому час расплаты будет жёсткий и быстрый.

Сегодня утром министерство торговли Китая чётко просигнализировало о том, что страна готова к противостоянию в торговой войне с США и будет отвечать незамедлительно. Не исключено, что Банк Китая в ближайшее время отпустит китайский юань в «контролируемое плавание» и тогда мало не покажется никому. Сводный индекс азиатского региона сегодня упал почти на 2%, причём падение биржевых индексов в Китае составило от 2.5 до 3%. Цепная реакция прокатилась по фондовым рынкам Кореи и Гонконга, где начались проблемы с ликвидностью и резко подскочили ставки на межбанке. Инвесторы наконец-то начали осознавать растущие риски, и начался выход из фондовых рынков.

Вслед за Азией распродажи с самого открытия начались и на европейских площадках. В первой половине дня все европейские индексы потеряли более 1%, а биржевой индекс Германии упал на 1.7%. Если вдруг немецкий биржевой индекс DAX в какой-то день опустится ниже отметки 12000 пунктов, то это может привести к сильному обвалу. Сегодня индекс тестировал на прочность отметку 12500 пунктов. В Европе сегодня вновь основные потери в акциях автопрома, акции БМВ теряют более 4%.

Под небольшим давлением находится и долговой рынок Европы, что неудивительно, ведь распродажи на рынке облигаций США тоже усиливались в последние дни. Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь уже подошла к отметке в 3%, при этом ФРС США пока по-прежнему хочет дважды поднять ставку в текущем году.

А вот на российском фондовом рынке пока не всё плохо. Да, большинство российских акций сегодня торгуются в минусе, с потерями в 1-2%, но от сильного падения индексы сдерживает нефтегазовый сектор, который был главным локомотивом роста последних месяцев. Несмотря на обвал нефтяных котировок, акции Лукойла Новатэка сегодня торгуются в лёгком плюсе, Роснефть Газпром теряет менее 0.5%. После неплохого квартального отчёта сегодня подрастают акции Ростелекома , и там сохраняется неплохой потенциал для движения вверх, а вот акции Аэрофлота рухнули сегодня ещё на 3.5% после провальных данных за прошедший квартал. По итогам 2 квартала 2018 года «Аэрофлот» отчитался о снижении чистой прибыли по РСБУ в 4,5 раза — до 1,568 млрд рублей, как следует из отчетности компании. За 2 квартал 2017 года прибыль компании составила 7,01 млрд рублей.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял скромные 0.3% и опустился до отметки 2307 пунктов, а валютный индекс РТС просел ещё на 1% и опустился к отметке 1148 пунктов.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

На рынке сырья после вчерашних сильных распродаж, сегодня вновь наблюдается снижение, хотя и боле скромное. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 0.7%, а цены на медь падают почти 1%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции консолидируется вблизи отметки 1215$. Нефть марки WTI сегодня теряет ещё 1.2% и торгуется вблизи отметки 67$ за баррель, нефть марки Brent теряет сегодня ещё 0.8% и торгуется вблизи отметки 72$ за баррель.

На глобальном валютном рынке вновь началось доминирование доллара, и всё из-за действий Банка Китая. Индекс доллара сегодня прибавляет 0.4% и пока торгуется вблизи отметки 94,7 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар теряет почти 0.5% и торгуется около отметки 1.16. Российский рубль в паре с долларом на фоне падающей нефти сегодня теряет почти 0.7% и торгуется около отметки 63.3. На российском рынке долга сохраняются небольшие продажи.

Похоже, процесс отрезвления инвесторов начался. Почти все в мире биржевые индексы показали чёткие сигналы на разворот, а значит август вновь может оправдать звание самого неблагоприятного месяца для инвесторов.