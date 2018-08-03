Ещё
Японский фондовый рынок обошел китайский, став вторым по величине в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Японский фондовый рынок обошел китайский, став вторым по величине в мире 

Прайм 20 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фондовый рынок Японии обогнал по величине китайский, заняв вторую позицию после бирж США, следует из данных агентства Блумберг.
Рыночная стоимость всех торгующихся акций компаний на японской бирже составила 6,17 триллиона долларов, тогда как аналогичный показатель фондового рынка Китая составил 6,09 триллиона долларов после недавнего падения.
В четверг индексы КНР опустились на 2-2,4% на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем. Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Накануне об этом сообщали СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в размере 10%, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.
Величина американского фондового рынка, по данным агентства, оценивается в 31 триллион долларов. При этом на компанию Apple приходится 1 триллион долларов, эту отметку показатель преодолел вечером в четверг.
Прайм: последние новости
На рынках США опять царит эйфория Обзор рынка алмазов: август-2018 Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога704
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение