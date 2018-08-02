Индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей Москвы вырос почти на 26% с начала года

Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2018 г. вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

«Индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2018 г. вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В январе-июне этого года наибольший рост в обрабатывающем секторе промышленности показали высокотехнологичные направления. Максимальная положительная динамика наблюдалась в производстве электрооборудования, химических веществ, транспортных средств и оборудования», — сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , которая цитируется в сообщении.

Она отметила, что по этим направлениям темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 121%, 23% и 18% соответственно.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова, которые также приводятся в сообщении, неплохую динамику в первой половине года также продемонстрировали производство легковых автомобилей, холодильного и вентиляционного оборудования, упаковочных материалов, торговой и офисной мебели, а также ремонт и монтаж машин и оборудования. «По этим обрабатывающим отраслям увеличение объемов производства составило от 7% до 10%. Промышленное развитие города идет динамично, с превышением прошлогодних темпов», — уточнил он.