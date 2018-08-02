Ещё
ФАС: компании в Петербурге чаще стали признаваться в картельном сговоре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

ФАС: компании в Петербурге чаще стали признаваться в картельном сговоре 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ИА PenzaNews
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Компании в Санкт-Петербурге стали чаще признаваться в картельном сговоре, чтобы избежать штрафов. Только с начала 2018 года таких компаний уже 24, при этом за весь прошлый год всего девять компаний добровольно признались в картельном сговоре, об этом в четверг сообщила начальник отдела экономической концентрации, финансовых рынков и торговли Санкт-Петербургского УФАС России Кристина Иващенко.
"Девять компаний было в 2017 году, в 2018 году обратились 24 хозяйствующих субъекта с заявлениями об участии в антиконкурентных соглашениях. Компании понимают собственные риски, штрафы за картели достигают до 50% от начальной максимальной цены контакта. Естественно компании, предполагая, что антимонопольным органом уже выявлены признаки нарушений, рассчитывают свои риски, и им проще пойти на сотрудничество с ведомством и минимизировать репутационные и финансовые издержки", — сказала она в петербургском пресс-центре ТАСС.
По словам представителя УФАС, чаще всего представители компаний понимают, что совершают противоправные действия только после начала проверки антимонопольной службы. В заблуждения их вводит организатор торгов, который для успеха на конкурсе предлагает нескольким компаниям одного холдинга принять участие в закупке.
Как пояснил заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вячеслав Тукаев, механизм, когда компания может получить минимальный штраф за участие в сговоре, действует один раз. В случае, если компания вновь нарушает антимонопольное законодательство по этой статье, то она будет обязана выплатить штраф полностью.
С начала 2018 года антимонопольная служба возбудила 16 дел по сговорам на торгах и назначила административных штрафов на общую сумму 203,4 млн рублей, при этом за весь 2017 год таких дел было 12. В целом с начала года управление провело 28 внеплановых проверок по сговорам на торгах, столько же было проведено за весь 2017 год. Чаще всего картельные сговоры происходят в сфере медицины, строительства, дорожного строительства, отметили в управлении.
ТАСС: последние новости
ЦИК примет решение о пенсионном референдуме 27 июля при участии КПРФ Роухани: Иран не стремится к напряженности в регионе, но не откажется от экспорта нефти Фракция "Единой России" примет решение по Поклонской после каникул
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг287
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение