ФАС: компании в Петербурге чаще стали признаваться в картельном сговоре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. / ТАСС /. Компании в Санкт-Петербурге стали чаще признаваться в картельном сговоре, чтобы избежать штрафов. Только с начала 2018 года таких компаний уже 24, при этом за весь прошлый год всего девять компаний добровольно признались в картельном сговоре, об этом в четверг сообщила начальник отдела экономической концентрации, финансовых рынков и торговли Санкт-Петербургского УФАС России Кристина Иващенко.

"Девять компаний было в 2017 году, в 2018 году обратились 24 хозяйствующих субъекта с заявлениями об участии в антиконкурентных соглашениях. Компании понимают собственные риски, штрафы за картели достигают до 50% от начальной максимальной цены контакта. Естественно компании, предполагая, что антимонопольным органом уже выявлены признаки нарушений, рассчитывают свои риски, и им проще пойти на сотрудничество с ведомством и минимизировать репутационные и финансовые издержки", — сказала она в петербургском пресс-центре ТАСС.

По словам представителя УФАС, чаще всего представители компаний понимают, что совершают противоправные действия только после начала проверки антимонопольной службы. В заблуждения их вводит организатор торгов, который для успеха на конкурсе предлагает нескольким компаниям одного холдинга принять участие в закупке.

Как пояснил заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вячеслав Тукаев, механизм, когда компания может получить минимальный штраф за участие в сговоре, действует один раз. В случае, если компания вновь нарушает антимонопольное законодательство по этой статье, то она будет обязана выплатить штраф полностью.

С начала 2018 года антимонопольная служба возбудила 16 дел по сговорам на торгах и назначила административных штрафов на общую сумму 203,4 млн рублей, при этом за весь 2017 год таких дел было 12. В целом с начала года управление провело 28 внеплановых проверок по сговорам на торгах, столько же было проведено за весь 2017 год. Чаще всего картельные сговоры происходят в сфере медицины, строительства, дорожного строительства, отметили в управлении.