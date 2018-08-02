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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,09%
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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,09% 

Investing.com Россия 19 часов назад
Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов торговли, строительной промышленности и телекоммуникаций.
На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share поднялся на 0,09%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки SMB Leasing PLC (CM:SEMB) не изменились на 0,0000 п. (0,00%), завершив торги на уровне 0,5000. Бумаги PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли в цене на 0,100 п. (20,00%), закрывшись на отметке 0,600.
Лидерами падения стали акции Swadeshi Industrial Works PLC (CM:SWAD), цена которых упала на 2.712,50 п. (21,17%), завершив сессию на отметке 10.100,00. Акции Tess Agro PLC (CM:TESS) поднялись на 0,100 п. (16,67%), закрывшись на уровне 0,500, а Nanda Investments and Finance PLC (CM:NAND) снизились в цене на 6,90 п. (15,68%) и завершили торги на отметке 37,10.
На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (81) превысило количество закрывшихся в минусе (75), а котировки 53 акций практически не изменились.
Котировки акций Tess Agro PLC (CM:TESS) упали до минимума, подешевев на 16,67%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 0,500.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,07%, или 0,05, достигнув отметки $67,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,07%, или 0,05, до $72,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,09%, или 1,10, до отметки $1.226,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,24% до 208,780, а котировки USD/LKR повысились на 0,06%, достигнув отметки 159,610.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 94,73.
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