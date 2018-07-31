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Южный Урал вошел в тройку крупнейших регионов-экспортеров
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Южный Урал вошел в тройку крупнейших регионов-экспортеров 

Российская Газета 31 июля 2018
Челябинская область вошла в тройку регионов-лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран.
"По итогам 2017 года по экспорту в Узбекистан мы опережаем Москву и Московскую область, по Ирану — вторые после Москвы и опережаем Астраханскую область. В этом году сохраняются позитивные тенденции", — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Региона продолжает наращивать поставки: по итогам первого квартала Южный Урал вышел на второе место среди экспортеров в Казахстан (27,6 процента прироста), в Киргизию (прирост 18,7 процента) и так далее.
Товарооборот с Казахстаном в прошлом году составил 1807,4 миллиона долларов. По данным Челябинскстата в области зарегистрировано 130 предприятий, учредителями которых являются физические и юридические лица из Казахстана. Товарооборот с Киргизией в 2017 году составил 82,9 миллиона долларов, основные статьи экспорта — продукция черной металлургии, продукты питания. Товарооборот с Таджикистаном — 43,5 миллиона долларов.
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