Южный Урал вошел в тройку крупнейших регионов-экспортеров

Челябинская область вошла в тройку регионов-лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран.

"По итогам 2017 года по экспорту в Узбекистан мы опережаем Москву и Московскую область, по Ирану — вторые после Москвы и опережаем Астраханскую область. В этом году сохраняются позитивные тенденции", — подчеркнул губернатор Борис Дубровский

Региона продолжает наращивать поставки: по итогам первого квартала Южный Урал вышел на второе место среди экспортеров в Казахстан (27,6 процента прироста), в Киргизию (прирост 18,7 процента) и так далее.

Товарооборот с Казахстаном в прошлом году составил 1807,4 миллиона долларов. По данным Челябинскстата в области зарегистрировано 130 предприятий, учредителями которых являются физические и юридические лица из Казахстана. Товарооборот с Киргизией в 2017 году составил 82,9 миллиона долларов, основные статьи экспорта — продукция черной металлургии, продукты питания. Товарооборот с Таджикистаном — 43,5 миллиона долларов.