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Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров
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Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 1 августа. Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Иран по итогам 2017 года. Такие данные российского экспортного центра привел на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
"Мы являемся самым крупным регионом в стране по общему экспорту в Узбекистан, опережая Москву и Московскую область, вторым крупнейшим регионом-экспортером страны после Москвы в Иран, опережая приграничную Астраханскую область. В текущем году сохраняются позитивные тенденции", — подчеркнул глава региона, оценивая результаты внешнеэкономической деятельности.
Южный Урал занял первое место среди регионов РФ по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан. Прирост экспорта в Узбекистан по итогам первого квартала составляет 55,8% по отношению к первому кварталу 2017 года.
По итогам первого квартала Южный Урал вышел на второе место среди регионов-экспортеров в Казахстан (+27,6%), в Киргизию (+18,7%).
Товарооборот с Казахстаном в 2017 году составил $1 млрд 807,4 млн (127,9% к итогам 2016 года), в том числе: экспорт — $843,5 млн (132,3%), импорт — $963,9 млн (124,4%). Доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте области в 2017 году составила 23,6%. Основные статьи экспорта: машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукты питания, продукция химической промышленности, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные изделия и обувь.
Товарооборот с Киргизией в 2017 году составил $82,9 млн (88,1% к 2016 году), в том числе: экспорт — $82,0 млн (105,4%), импорт — $0,9 млн (сократился в 18 раз). Основные статьи экспорта: продукция чёрной металлургии, продукты питания, товары народного потребления.
Товарооборот с Таджикистаном в 2017 году составил $43,5 млн (87,3% к 2016 года), в том числе экспорт — $43,5 млн Основные статьи экспорта: продукция чёрной и цветной металлургии, продукты питания, товары народного потребления.
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