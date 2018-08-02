RAEX подтвердило банку «Еврокапитал-Альянс» рейтинг «ruB», изменив прогноз

RAEX («Эксперт РА») подтвердило банку «Еврокапитал-Альянс» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». Прогноз по рейтингу изменен на «негативный», также по рейтингу установлен статус «под наблюдением», говорится в сообщении рейтингового агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Установление «негативного» прогноза и статуса «под наблюдением» отражает возросшие операционные и стратегические риски, связанные с присоединением К2 Банка к банку «Еврокапитал-Альянс»», — поясняет агентство.

К факторам, оказывающим позитивное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены приемлемые показатели рентабельности деятельности и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Тем не менее, агентство обращает внимание на снижение показателей рентабельности, которое обусловлено сокращением более чем в два раза комиссионных доходов банка в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поддержку рейтингу по-прежнему обеспечивает хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах. Также аналитики отмечают рост нормативов достаточности капитала на 5 п. п. с 1 ноября 2017 года (на 1 июля 2018-го Н1.0=18,3%, Н1.2=Н1.1=14%).

Кроме того, положительно оценивается высокая доля гарантий I-II категорий качества в гарантийном портфеле (98,6% на 1 июля 2018 года) и низкий уровень принимаемых валютных рисков. Ключевое негативное влияние на рейтинг оказывают стратегические риски банка, обусловленные его слабыми конкурентными позициями на банковском рынке РФ в сочетании с ограниченной географией деятельности.

Также ограничивает рейтинг высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Кроме того, аналитики отмечают усиление концентрации привлеченных средств на крупнейшем кредиторе при высокой волатильности средств клиентов на счетах в банке.

Дополнительное давление на рейтинг оказало снижение оборачиваемости кредитного портфеля ЮЛ и ИП при росте просроченной задолженности в данном сегменте кредитного портфеля банка. Негативное влияние продолжает оказывать неоптимальная структура обеспечения кредитного портфеля, тем не менее агентство отмечает рост данного показателя. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие существенных рыночных источников дополнительной ликвидности, а также наличие определенных недостатков в стратегическом обеспечении банка.