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Новак: В июле Россия нарастила добычу в рамках сделки ОПЕК+
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Новак: В июле Россия нарастила добычу в рамках сделки ОПЕК+ 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
В июле добыча нефти и газового конденсата в России была на 40,54 тысячи баррелей в сутки ниже уровня добычи октября 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Таким образом, к октябрю добыча выросла почти на 260 тысяч баррелей в сутки.
"Рост добычи направлен на сохранение стабильности нефтяного рынка в рамках совместных усилий стран входящих и не входящих в ОПЕК", — объяснил Новак, имея в виду договоренность с другим странам о суммарном наращивании добычи на миллион баррелей в сутки, из которых 200-250 тысяч баррелей отошли России.
Сделка ОПЕК+ действует с начала прошлого года. Она направлена на балансировку спроса и предложения на мировом рынке, а также на сокращение избыточных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР. Действия 25 стран в рамках сделки позволили за полтора года понять цены до 70-80 долларов за баррель.
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