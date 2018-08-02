Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, транспорта и биотехнологий и фармацевтики.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Salmar ASA (OL:SALM), которые подорожали на 16,80 п. (4,02%), закрывшись на отметке в 435,00. Котировки Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли на 14,00 п. (2,78%), завершив торги на уровне 517,50. Бумаги Marine Harvest (OL:MHG) выросли в цене на 3,35 п. (1,86%), закрывшись на отметке 183,90.

Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 1,54 п. (3,87%), завершив сессию на отметке 38,26. Акции Subsea 7 (OL:SUBC) поднялись на 2,9 п. (2,45%), закрывшись на уровне 113,7, а REC Silicon ASA (OL:REC) снизились в цене на 0,02 п. (2,44%) и завершили торги на отметке 0,80.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (111) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 25 акций практически не изменились.

Котировки акций Salmar ASA (OL:SALM) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,02%, 16,80 п., и завершили торги на отметке 435,00. Котировки акций Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,78%, 14,00 п., и завершили торги на отметке 517,50. Котировки акций Marine Harvest (OL:MHG) выросли до максимума, подорожав на 1,86%, 3,35 п., и завершили торги на отметке 183,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,85%, или 1,25, достигнув отметки $68,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,27%, или 0,92, до $73,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,39%, или 4,80, до отметки $1.222,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,16% до 9,5517, а котировки USD/NOK повысились на 0,52%, достигнув отметки 8,2221.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 94,78.