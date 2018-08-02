Фьючерсы на природный газ подорожали в ходе европейских торгов

Котировки фьючерсов на природный газ выросли в ходе европейских торгов в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,748 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,36%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,740 долл. и сопротивление — на 2,831 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,32% и торгуется на отметке 94,76 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,86%, достигнув отметки 67,08 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,33%, дойдя до уровня 2,0904 долл. за галлон.