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Фьючерсы на природный газ подорожали в ходе европейских торгов
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Фьючерсы на природный газ подорожали в ходе европейских торгов 

Investing.com Россия 16 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли в ходе европейских торгов в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,748 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,36%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,740 долл. и сопротивление — на 2,831 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,32% и торгуется на отметке 94,76 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,86%, достигнув отметки 67,08 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,33%, дойдя до уровня 2,0904 долл. за галлон.
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