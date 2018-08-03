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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии 

Investing.com Россия 19 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,820 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,14%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,744 долл. и сопротивление — на 2,831 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 95,07 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,35%, достигнув отметки 68,72 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,25%, дойдя до уровня 2,1265 долл. за галлон.
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