Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,820 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,14%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,744 долл. и сопротивление — на 2,831 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 95,07 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,35%, достигнув отметки 68,72 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,25%, дойдя до уровня 2,1265 долл. за галлон.