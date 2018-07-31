Конец крепкого доллара уже близок

Конец крепкого доллара уже близко

Крепкий доллар — это временно. Эксперты сходятся во мнении, что укрепление доллара скоро прекратится и единая европейская валюта, наоборот, начнет уверенно расти.

Единая валюта в в минувший четверг упала на максимальную за месяц величину к доллару, после того как Европейский центробанк вновь пообещал оставить процентные ставки без изменений "по крайней мере до конца лета 2019 года". Но регулятор сопроводил этот прогноз оптимистичной оценкой экономики еврозоны, где, как отметил президент ЕЦБ Марио Драги , усиливается ценовое давление в условиях ослабления напряженности в глобальной торговле. В итоге уже в понедельник котировки пары EUR/USD отыграли почти все потери.

Некоторые аналитики углядели в заявлениях ЕЦБ и Марио Драги несоответствие, которое может сулить ужесточение монетарной политики раньше, чем в настоящее время оценивают рынки, что в свою очередь окажет поддержку евро, пишет Bloomberg

"Предположение о том, что ставки останутся прежними по крайней мере до конца лета кажется противоречащим фундаментальным факторам, — говорит главный стратег Canadian Imperial Bank of Commerce по валютам стран G10 Джереми Стретч. — Несмотря на незамедлительную коррекцию, в среднесрочной перспективе евро может и должен торговаться выше".

CIBC прогнозирует, что евро завершит этот год на отметке $1,18, как ожидают и опрошенные агентством Bloomberg экономисты, а к середине 2019 г. подорожает до $1,23 и по итогам следующего года достигнет $1,28 — уровня, не наблюдавшегося с 2014 г.

Хотя медианная оценка опрошенных агентством аналитиков в последние месяцы понизилась, она все же подразумевает укрепление евро до $1,26 к концу следующего года.

Опционы также сигнализируют, что недавняя слабость евро пройдет. В четверг шестимесячные и однолетние индикаторы разворота риска по паре EUR/USD достигли наименее "медвежьих" уровней за две недели, отмечает Bloomberg.

В целом предпосылки для снижения доллара действительно есть. Мы уже слышали заявления Трампа на эту тему, когда он раскритиковал ФРС за жесткую монетарную политику. Возможно, в среднесрочной перспективе рынок как-то отреагирует. Кроме того, уже в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы. И хотя от этого заседания аналитики не ждут изменения ставки, важные заявления все же могут прозвучать и именно на них будет ориентироваться рынок.

Еще один немаловажный момент, который может придать слабости доллару — распродажи акций высокотехнологичных компаний. Долгое время они выступали своего рода тихой гаванью для инвесторов, однако теперь настроения изменились, и начались массированные распродажи. Учитывая тот факт, что эти акции покупали буквально все и еще и на земные средства (среднее плечо по акциям хайтека составляет 2,98), то вскоре мы непременно увидим волну маржин-коллов, то есть позиции инвесторов будут принудительно закрываться брокерами.

Вполне возможно, что, продавая эти акции, инвесторы будут выходить и из доллара, что и станет драйвером его снижения. К тому же доходности трежерис снова приблизились к отметке 3%, что может также спровоцировать выход из долгового рынка США

Кроме того, потребность США в новых займах начинает расти пугающими темпами. Сначала Минфин США сообщил, что собирается в текущем квартале занять на $56 млрд больше, чем планировалось, а затем Трамп объявил, что рассматривает дополнительное снижение налогов еще на $100 млрд

По последним данным, Минфин США планирует занять с июля по сентябрь $329 млрд, а в последние три месяца года еще $440 млрд

Спекулянты уже сформировали рекордную позицию на падение стоимости госдолга США. Осталось дождаться только, когда "часовой механизм" сработает.