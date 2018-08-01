Доллар по 70 рублей уже не за горами

Вторую половину июля российская валюта встретила относительно спокойно. Более того, ее курс укрепился почти на 3% — с 63,6 до 62,2 рублей за доллар. Между тем, как полагают эксперты, вскоре «деревянный» ожидают новые вызовы: падение нефтяных котировок и «торговые войны», развязанные на мировом экономическом рынке, а также действия ЦБ на внутреннем валютном рынке грозят уронить стоимость российских денежных знаков до 70 рублей за доллар.

В конце августа раздалось несколько неприятных звоночков на «горячей линии» курса российской валюты. Во-первых, по итогам июля цена на нефть подешевела на 6,6%. Это падение оказалось максимальным за год, тем более что в мае котировки «бочки» превышали $80. Сейчас они едва доходят до $73.

Во-вторых, по данным Американского института нефти, запасы США выросли на 5,6 млн до 410 млн баррелей. Поскольку США три года входят в список крупнейших мировых производителей «черного золота» и даже стали экспортерами, очевидно, что в ближайший месяц в закупках сырья на стороне они не будут нуждаться, следовательно, нефтяные котировки пойдут вниз.

В-третьих, советники президента США Дональда Трампа призывают его ввести пошлины на китайское товары не на 10%, как предполагалось ранее, а на 25%, что, в свою очередь, окажет дополнительное отрицательное давление на рубль.

Если рассматривать все эти факторы совокупно, то курс российской валюты в последний летний месяц не ждет ничего хорошего. Падающие нефтяные котировки, по словам финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича, являются не только следствием роста добычи и запасов в США, но и увеличением производственных квот в рамках ОПЕК+. «Этот тренд не отыгран биржами. В ближайшие месяцы буровая активность обещает вырасти во всем мире. В результате возникает угроза возвращения к избытку предложений над спросом на энергоресурсы», — полагает эксперт.

«В связи с этим может последовать откат стоимости «черного золота» до $65 за баррель», — прогнозирует аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов . Если посмотреть статистику за последние 20 лет, то получается, что наиболее часто девальвация рубля происходила именно в августе. Особенно в России. Например, 17 августа 1998 года Правительство России и ЦБ объявили о дефолте по казначейским облигациям и переходе к плавающему валютному курсу. В итоге за полгода доллар подорожал в 3–4 раза — с 6 до 21–24 рублей за доллар. Несмотря на то что кризис 1998-го фактически занял весь год, его предпосылки, как утверждает американский финансист Джордж Сорос , можно было заметить также в августе, но 2007-го, когда крупнейшие ЦБ мира взяли на себя финансовые обязательства частного бизнеса, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы.

Сейчас основные мировые финансовые госинституты действуют в обратном ключе — они склонны ужесточать монетарную политику. Федеральная резервная система (ФРС) начиная с марта 2017 года уже пять раз повышала процентную ставку по кредитам: с 0,25–0,5% до 1,75–2%. На собрании совета директоров, намеченном на 30 июля — 1 августа, ставка ФРС, скорее всего, не будет поднята, но на заседании в сентябре ее снова могут увеличить на 0,25%. Это приведет к более высокой доходности по вкладам в долларовые инструменты и снижению интереса к рублевым активам. Свои ставки могут поднять Центробанки Великобритании и Японии, заседания которых также проходят в начале августа. Валюты этих стран, как и доллар, являются резервными, поэтому их укрепление станет для рубля дополнительным отрицательным ударом.

Еще одним фактором, действующим против рубля, служит окончание чемпионата мира по футболу. В настоящее время приток валюты в Россию во время мундиаля подсчитывается, но по прогнозу, сделанному экспертом Международного финансового центра Владимиром Рожанковским накануне чемпионата, он составит $8 млрд После завершения первенства Россия может не досчитаться части этих средств.

Действия Банка России только подстегивают ситуацию. На последних трех заседания совета директоров регулятор сохранял ключевую ставку по кредитам неизменной — на уровне 7,25%. Более того, с августа ЦБ повысил нормативы валютных отчислений в Фонд обязательного резервирования как для российских банков, так и для нерезидентов. По мнению экспертов, такая мера приведет к острому дефициту валюты на внутреннем рынке.

В связи с этим, по оценке Купцикевича, есть все основания полагать, что в августе российская валюта рискует провалиться до 65–67 рублей за доллар. «При обострении обстоятельств по всем фронтам до конца же года „зеленый“ может коснуться отметки в 70 рублей до конца года», — резюмирует эксперт.

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