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Темпы роста инвестиций в нефтедобычу РФ превысили мировые в 10 раз
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Темпы роста инвестиций в нефтедобычу РФ превысили мировые в 10 раз 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
Темпы прироста вложений в России в этом секторе оказались в десять раз выше, чем мировые (менее четырех процентов), следует из ежегодного мониторинга Международного энергетического агентства (МЭА).
"Хотя некоторые компании увеличили капитальные затраты в прошлом году, в 2018 году многие из них предпочли довольно консервативный подход к формированию инвестиционной программы, в связи с чем в рублях затраты по сектору, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Большая часть инвестиций отойдет поддержанию добычи на зрелых месторождениях Восточной Сибири", — говорится в исследовании. МЭА также прогнозирует, что в долларах объем инвестиций в этом году может сократиться на четыре процента, в том числе ввиду снижения курса рубля.
Рост вложений в России был обеспечен за счет увеличения объема инвестиций в добычу нефти и газа в рублях и укрепления курса национальной валюты, объяснил "Российской газете" заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян. «Изменение курса рубля повлияло на объем инвестиций в долларовом измерении. Так, в среднем за 2017 год курс рубля укрепился на 15 процентов относительно 2016 года, что увеличило объем инвестиций в долларовом выражении», — пояснил он.
По данным Минэнерго РФ, рублевые инвестиции в добычу нефти в 2017 году выросли на десять процентов к 2016 году, прежде всего за счет новых проектов на севере и востоке страны. Инвестиции в разработку газовых месторождений также увеличились преимущественно за счет новых проектов. Прежде всего, это освоение Чаяндинского месторождения для обеспечения газом проекта «Сила Сибири» и Южно-Тамбейского месторождения в рамках проекта «Ямал СПГ».
В целом все еще остается справедливым утверждение, что чем выше цены на нефть, тем активнее идет прирост инвестиций, так как высокие цены обеспечивают рост финансовых возможностей компаний, говорит Александр Амирагян. В этом году рост котировок поможет прирасти инвестициям в upstream в мире еще на пять процентов, прогнозирует МЭА. Наиболее активно этот процесс наблюдается на сланцевых месторождениях в США. Наоборот, самые скромные показатели — за зрелыми месторождениями на Ближнем Востоке, в России и Китае. Шельфовые проекты ожидает очередной год, в котором инвестиции сократятся, заключили в МЭА.
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