Покупатели биткоина пытаются отыграть потери

В среду, 1 августа, торги по биткоину завершились снижением. При этом покупателям удалось отыграть большую часть потерь после обновления минимума. В результате сформировалась свеча с длинной нижней тенью. Из-за своего большого тела она не попадает под разворотную.

Сегодня я ожидаю продолжение восходящей коррекции до зоны $7830 — $8000. Зона является сильным сопротивлением. Если покупатели смогут её пройти, то смена «бычьей» фазы на «медвежью» затянется на три дня.

По прогнозу рассмотрел рост до $7920 за биткоин. Такой потенциал у формирующейся ценовой модели, хотя для продолжения нисходящего движения туда забираться не стоит. Если повышение котировок остановится на отметке $7830 и цена отскочит от него на 1,5%, то готовимся к тесту $7 тыс. за биткоин.

График

В начале недели я констатировал, что у пары XBT/USD началась фаза снижения, и если давление на биткоин в ближайшие дни усилится, то покупателям нужно будет защищать уровень $6 800, иначе про ралли в конце года можно забыть.