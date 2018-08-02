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Покупатели биткоина пытаются отыграть потери
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Покупатели биткоина пытаются отыграть потери 

Прайм 21 час назад
Фото: Прайм
В среду, 1 августа, торги по биткоину завершились снижением. При этом покупателям удалось отыграть большую часть потерь после обновления минимума. В результате сформировалась свеча с длинной нижней тенью. Из-за своего большого тела она не попадает под разворотную.
Сегодня я ожидаю продолжение восходящей коррекции до зоны $7830 — $8000. Зона является сильным сопротивлением. Если покупатели смогут её пройти, то смена «бычьей» фазы на «медвежью» затянется на три дня.
По прогнозу рассмотрел рост до $7920 за биткоин. Такой потенциал у формирующейся ценовой модели, хотя для продолжения нисходящего движения туда забираться не стоит. Если повышение котировок остановится на отметке $7830 и цена отскочит от него на 1,5%, то готовимся к тесту $7 тыс. за биткоин.
График
В начале недели я констатировал, что у пары XBT/USD началась фаза снижения, и если давление на биткоин в ближайшие дни усилится, то покупателям нужно будет защищать уровень $6 800, иначе про ралли в конце года можно забыть.
Прайм: последние новости
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