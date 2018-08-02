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Эксперт прокомментировал возможное падение рубля из-за санкций против госдолга России
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Эксперт прокомментировал возможное падение рубля из-за санкций против госдолга России 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов прокомментировал мнение аналитиков Citi о возможном падении курса рубля на 15% из-за санкций США против госдолга России. Об этом сообщает ФАН.
"Что касается оценки 15-процентного падения, с этим можно согласиться только с одной важной оговоркой: если предположить, что на этом санкционный процесс закончится. Но как показывает опыт, обычно если вводятся одни санкции, то они так или иначе провоцируют и введение следующих", — сказал Хестанов.
Он подчеркнул, что в этой связи мнение о падении курса на 15% является слишком оптимистичным.
Ранее сообщалось, что эксперты из Citi ожидают падения рубля на 15% при возможном введении США санкций против госдолга России.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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