Рубль станет крепче к концу года

Курс рубля к доллару до конца года может укрепиться — расчетное значение номинального курса доллара не превышает 58 рублей. Такие выводы приводятся в мониторинге экономической ситуации Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара.

«В целом ослабление рубля в условиях улучшения условий торговли вызывает значительное повышение сальдо текущего счета платежного баланса», — говорится в документе.

При этом в третьем-четвертом кварталах 2018 года, как утверждают эксперты, сезонные факторы приведут к его дополнительному росту.

Они пришли к выводу, что если цены на энергоносители серьезно не вырастут, а геополитические риски не усугубятся, к концу года рубль может вырасти.

Также сказано, что за апрель-июнь 2018 года курс рубля к доллару снизился на 9,6% — до 62,76 рубля.