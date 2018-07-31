Ещё
Рубль станет крепче
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Рубль станет крепче к концу года 

News.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Курс рубля к доллару до конца года может укрепиться — расчетное значение номинального курса доллара не превышает 58 рублей. Такие выводы приводятся в мониторинге экономической ситуации Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара.
«В целом ослабление рубля в условиях улучшения условий торговли вызывает значительное повышение сальдо текущего счета платежного баланса», — говорится в документе.
При этом в третьем-четвертом кварталах 2018 года, как утверждают эксперты, сезонные факторы приведут к его дополнительному росту.
Они пришли к выводу, что если цены на энергоносители серьезно не вырастут, а геополитические риски не усугубятся, к концу года рубль может вырасти.
Также сказано, что за апрель-июнь 2018 года курс рубля к доллару снизился на 9,6% — до 62,76 рубля.
«Тем не менее, по нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 58 рублей», — отмечают эксперты.
News.ru: последние новости
Facebook заблокировал страницу за связь с Россией Tesla собралась открыть завод в Европе Apple по ошибке сообщила о росте капитализации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль349
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение