Золото и серебро ждут заявлений ФРС

Рынок золота остаётся во власти монетарной политики Федеральной резервной системы США и блока фундаментальных новостей локального характера. При этом колоссальный объём внешних геополитических рисков сейчас не имеет никакого выраженного влияния на стоимость золота.

Обычно поведение доллара и оценка мировыми инвесторами видимых и иллюзорных рисков во главе с геополитикой являются основными катализаторами для формирования движений по золоту. Но сейчас всё немного иначе, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

Участники рынка по-прежнему убеждены, что ФРС пойдет на четыре повышения процентной ставки в этом году вместо неоднократно анонсированных трех, и это не позволяет ценам на золото восстановиться даже при стабильной биржевой конъюнктуре. Именно поэтому очень важно стартующее сегодня заседание Федрезерва: по его итогам могут быть даны более четкие ориентиры по динамике ставок. Сигналы о том, что ФРС готова активнее ужесточать свою денежно-кредитную политику, окажут давление на «золотые» цены.

В настоящий момент присутствует и «фактор Индии», которая в начале лета снизила импорт золота на 30% разом. Индия по праву считается одним из крупнейших покупателей и потребителей драгоценного металла, и столь ощутимое понижение интереса к золоту, естественно, не могло не отразиться на ценах.

Одновременно на площадке почти нет спроса на золото как на безопасный актив, так как фактор торговых войн между США и Китаем уже учтен мировыми инвесторами, но, откровенно говоря, никто не боится осложнений.

31 июля цены на золото стоят недалеко от минимума 12 месяцев, тройская унция золота торгуется по $1230. Июльское дно проходит по уровню $1216,7. По оценкам «Альпари Голд», вероятный торговый коридор для золота остается сейчас в пределах краткосрочных отметок $1220–1235 за тройскую унцию, среднесрочный диапазон заключен в границах $1216–1250.

Серебро последние две недели стоит в «боковике» $15,19–15,7, и на текущий момент мало оснований для активного выхода за его пределы. В то же время нельзя исключать резких движений, если ФРС даст повод для размышлений. В случае позитивного настроя регулятора и готовности повышать ставку четвертый раз в конце осени-начале зимы серебро отойдет к нижней границы диапазона и сможет протестировать поддержку на уровне $15 за унцию.