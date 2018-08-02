Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, недвижимости и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,15%, индекс ADX General упал на 0,70%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Aramex (DU:ARMX), которые подорожали на 0,150 п. (3,45%), закрывшись на отметке в 4,500. Котировки Islamic arab i (DU:SALAMA) выросли на 0,012 п. (3,00%), завершив торги на уровне 0,412. Бумаги Gulf General Investment (DU:GGIC) выросли в цене на 0,005 п. (1,83%), закрывшись на отметке 0,278.

Лидерами падения стали акции Drake&scull (DU:DSI), цена которых упала на 0,023 п. (3,49%), завершив сессию на отметке 0,636. Акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) поднялись на 0,019 п. (2,77%), закрывшись на уровне 0,666, а Takaful-em (DU:TKFE) снизились в цене на 0,060 п. (2,73%) и завершили торги на отметке 2,140.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Sharjah Cement AD (AD:SCID), которые подорожали на 9,38% до отметки 1,050, Finance House (AD:FH), которые набрали 3,09%, закрывшись на уровне 1,670, а также акции Sharjah Islami (AD:SIB), которые повысились на 2,50%, завершив сессию на отметке 1,230.

Лидерами падения стали акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые снизились в цене на 9,33%, закрывшись на отметке 2,040. Акции компании Rak Cmt&Cons (AD:RAKC) потеряли 7,41% и завершили сессию на уровне 0,750. Котировки Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD) снизились в цене на 5,66% до отметки 0,500.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (21) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 5 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 11 выросли, a 6 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Rak Cmt&Cons (AD:RAKC) упали до минимума, подешевев на 7,41%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 0,750.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,89%, или 0,60, достигнув отметки $67,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,58%, или 0,42, до $71,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,30%, или 3,70, до отметки $1.223,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,38%, достигнув отметки 4,2671.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,32% до 94,76.