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CNBC: на рынке кредитования США появились проблемы
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CNBC: на рынке кредитования США появились проблемы 

Вести.Ru 31 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 31 июля — «Вести. Экономика». На рынке кредитования в США появляются проблемы, которые также могут навредить рынкам и мировой экономике, заявил один из экспертов CNBC.
Компании и правительства используют кредитные рынки для погашения задолженности и получения нового финансирования. Вследствие кризиса суверенного долга центральные банки решили вторгнуться на кредитный рынок, скупая задолженность, что является одним из способов перестроить внутреннюю экономику. Однако, по мере того как мировая экономика улучшилась, центральные банки начали снижать темпы скупки долговых обязательств за последний год или около того. По словам Майкла Хауэлла, главного исполнительного директора глобальной исследовательской группы Crossborder Capital, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики имеет место, на кредитных рынках могут наблюдаться серьезные последствия. "Мы обеспокоены тем, что в течение следующих 12 месяцев, глядя на экономику США в 2019 году, похоже, что кредитная проблема может возникнуть, и это то, о чем нам говорит кривая доходности", — сказал Хауэлл в интервью CNBC. "Я думаю, что существуют кредитные риски, потому что за последние несколько лет произошло значительное увеличение нарастание кредитования, многие компании решили искать деньги за пределами банков, и эти сделки были оценены очень агрессивно, они очень плотные — они не должны быть такими тугими, какими они являются", — отметил он. Спрэды сравнивают разницу между казначейскими облигациями США и корпоративными облигациями. Если они жесткие, интерпретация, которую делает рынок, заключается в том, что эти корпоративные облигации не очень рискованны. Но, по словам Хауэлла, изображение, которое спреды показывают на данный момент, неверно. "Существует огромная аномалия между тем, что говорит вам кривая доходности США, и тем, что говорят кредитные рынки США", — добавил он. Кривая доходности — линия, которая учитывает краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, сглаживалась за последний месяц или около того. Многие игроки рынка начали прогнозировать, что кривая будет фактически инвертироваться в следующем году. Это обычно интерпретируется как признак того, что экономические потрясения не за горами.
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