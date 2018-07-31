Новикомбанк открывает специальные вклады для льготников

Новикомбанк запускает линейку вкладов «Пенсионный», которая предусматривает высокие проценты даже при низкой сумме вклада. При этом, предложение распространяется не только на пенсионеров, но практически на всех граждан, имеющих льготы, включая ветеранов, инвалидов и многодетных родителей.

Годовая процентная ставка вкладов «Пенсионный» не зависит от объема размещенных средств. При минимальной сумме 1 тыс. рублей/ 300 долларов США начисляется до 6,35/1,65% годовых соответственно.

При этом клиенты, относящиеся к льготным категориям граждан, не ограничены в выборе. Специальное предложение Новикомбанка позволяет им приумножить накопления, либо ежемесячно получать прибавку к регулярным выплатам от государства, отметили в банке.

«Пенсионный Капитал» — это вклад с высокой процентной ставкой до 6,35% годовых и выплатой дохода в конце срока. «Пенсионный Рост» — накопительный вклад со ставкой до 6% и ежемесячной выплатой дохода. При этом на счет по вкладу принимаются дополнительные взносы. Вклад «Пенсионный Комфорт» позволяет снимать часть средств без потери процентов и с годовой ставкой до 5,3%.