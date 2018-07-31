Российский экономист назвал условия укрепления рубля

По мнению экономиста Сергея Хестанова, Цетробанк РФ может снизить объемы пополнения международных валютных резервов, что позволит укрепиться рублю в текущем году. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

«Сейчас серьезная часть дополнительных бюджетных доходов используется для покупки валюты, для пополнения международных резервов. И действительно, резервы в последнее время сильно выросли. Стоит немного снизить интенсивность покупки валюты для целерезервирования, и тут же сразу начнется укрепление рубля», — заявил эксперт.