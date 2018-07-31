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Российский экономист назвал условия укрепления рубля
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Российский экономист назвал условия укрепления рубля 

360tv.ru 31 июля 2018
По мнению экономиста Сергея Хестанова, Цетробанк РФ может снизить объемы пополнения международных валютных резервов, что позволит укрепиться рублю в текущем году. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
«Сейчас серьезная часть дополнительных бюджетных доходов используется для покупки валюты, для пополнения международных резервов. И действительно, резервы в последнее время сильно выросли. Стоит немного снизить интенсивность покупки валюты для целерезервирования, и тут же сразу начнется укрепление рубля», — заявил эксперт.
Скорость покупки должна быть ниже притока валютной выручки. Около 30% потребительской корзины российских граждан — импортные товары. Если повысить благосостояние населения, скупка в резервы снизится, и рубль укрепится, добавил Сергей Хестанов.
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