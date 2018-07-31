Акционеры утвердили присоединение «Банка Открытие специальный» к «Трасту»

Акционеры банка «Траст» на внеочередном собрании утвердили договор о присоединении «Банка Открытие специальный» к «Трасту», следует из материалов кредитной организации.

«Осуществить реорганизацию «Траст» в форме присоединения к нему «Банк Открытие Специальный», осуществляемого одновременно с выделением «Банк Открытие Специальный» из "Финансовая Корпорация Открытие" . Утвердить договор о присоединении между «Траст» и «Банк Открытие Специальный»», — говорится в материалах «Траста».

Акционеры договорились увеличить уставный капитал «Траста» до 663,3 млн рублей путем конвертации в его дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции акций «Банка Открытие Специальный», которые при конвертации погашаются. В итоге уставный капитал «Траста» увеличится на 13,3 млн рублей.

Ранее в апреле Банк России анонсировал создание Фонда непрофильных и проблемных активов на базе банка «Траст» до конца 2018 года. Совет директоров «ФК Открытие» предложил акционерам присоединить «Банк Открытие Специальный» к «Трасту» в июне, а 27 июля ЦБ назначил главой этого банка проблемных активов члена правления «Открытия» Александра Соколова