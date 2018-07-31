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Акционеры утвердили присоединение «Банка Открытие специальный» к «Трасту»
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Акционеры утвердили присоединение «Банка Открытие специальный» к «Трасту» 

Rambler News Service 31 июля 2018
Акционеры банка «Траст» на внеочередном собрании утвердили договор о присоединении «Банка Открытие специальный» к «Трасту», следует из материалов кредитной организации.
«Осуществить реорганизацию «Траст» в форме присоединения к нему «Банк Открытие Специальный», осуществляемого одновременно с выделением «Банк Открытие Специальный» из "Финансовая Корпорация Открытие". Утвердить договор о присоединении между «Траст» и «Банк Открытие Специальный»», — говорится в материалах «Траста».
Акционеры договорились увеличить уставный капитал «Траста» до 663,3 млн рублей путем конвертации в его дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции акций «Банка Открытие Специальный», которые при конвертации погашаются. В итоге уставный капитал «Траста» увеличится на 13,3 млн рублей.
Ранее в апреле Банк России анонсировал создание Фонда непрофильных и проблемных активов на базе банка «Траст» до конца 2018 года. Совет директоров «ФК Открытие» предложил акционерам присоединить «Банк Открытие Специальный» к «Трасту» в июне, а 27 июля ЦБ назначил главой этого банка проблемных активов члена правления «Открытия» Александра Соколова.
29 сентября ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. В группу «Открытие» вошли банки «Траст», «Рокет» и «Точка», а также страховая компания «Росгосстрах» вместе с РГС-банком. Группа была докапитализирована более чем на 450 млрд рублей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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