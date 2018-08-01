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50% рынков Дагестана работают нелегально
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50% рынков Дагестана работают нелегально 

Mirmol.ru 1 августа 2018
Фото: Mirmol.ru
50% рынков Дагестана работают нелегальноВо вторник, 31 июля, в здании Правительства РД во главе с председателем правительства республики Артемом Здуновым был обсужден вопрос о контроле правонарушений в сфере розничных рынков
В ходе беседы Здунов отметил, что для анализа торговой деятельности организована специальная комиссия, в которую входит МВД, МЧС, ФНС, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Врио министра природных ресурсов и экологии региона Набиюлла Карачаев сообщил, что 25 действующих розничных рынков находятся в реестре, однако только 12 из них действуют на законном основании.
Помимо этого, на встрече было отмечено, что не на всех рынках, где существует продажа мясо-молочной продукции, действуют лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Комитета по ветеринарии. Этим могут отличиться только 8 рынков.
Карачаев также упомянул о рынках Хасавюрта ООО «Мустанг» и ООО «Гарант», которые размещены вдоль берега реки Ярыксу:
«Их опоры при увеличении уровня воды в реке становятся местом засорения и заторов, что усугубляет ситуацию и может вывести ее из-под контроля».
В связи с этим подвергаются опасности более 1 тысячи торговых точек и приблизительно 3 тысячи человек.
На мероприятии в Доме Правительства был также поднят вопрос о несанкционированных торговых точках недалеко от рынков. Из-за таких площадок на территории рынка снижается количество арендаторов.
Здунов отметил, что к ответственности должны быть привлечены те, у кого большой объем товара и быть участливым к пожилым людям, которые продают товар в небольшом количестве: «Мы не должны бороться с бабушками, которые приходят и уходят».
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