50% рынков Дагестана работают нелегально

50% рынков Дагестана работают нелегальноВо вторник, 31 июля, в здании Правительства РД во главе с председателем правительства республики Артемом Здуновым был обсужден вопрос о контроле правонарушений в сфере розничных рынков

МЧС, ФНС, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. В ходе беседы Здунов отметил, что для анализа торговой деятельности организована специальная комиссия, в которую входит МВД

Врио министра природных ресурсов и экологии региона Набиюлла Карачаев сообщил, что 25 действующих розничных рынков находятся в реестре, однако только 12 из них действуют на законном основании.

Помимо этого, на встрече было отмечено, что не на всех рынках, где существует продажа мясо-молочной продукции, действуют лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Комитета по ветеринарии. Этим могут отличиться только 8 рынков.

Карачаев также упомянул о рынках Хасавюрта ООО «Мустанг» и ООО «Гарант», которые размещены вдоль берега реки Ярыксу:

«Их опоры при увеличении уровня воды в реке становятся местом засорения и заторов, что усугубляет ситуацию и может вывести ее из-под контроля».

В связи с этим подвергаются опасности более 1 тысячи торговых точек и приблизительно 3 тысячи человек.

На мероприятии в Доме Правительства был также поднят вопрос о несанкционированных торговых точках недалеко от рынков. Из-за таких площадок на территории рынка снижается количество арендаторов.

Здунов отметил, что к ответственности должны быть привлечены те, у кого большой объем товара и быть участливым к пожилым людям, которые продают товар в небольшом количестве: «Мы не должны бороться с бабушками, которые приходят и уходят».