Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,27%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов металлообработки, телекоммуникаций и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL), которые подорожали на 0,070 п. (7,00%), закрывшись на отметке в 1,070. Котировки Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (IS:EREGL) выросли на 0,640 п. (5,80%), завершив торги на уровне 11,680. Бумаги Turkiye Petrol Rafinerileri AS (IS:TUPRS) выросли в цене на 5,20 п. (4,83%), закрывшись на отметке 112,80.

Лидерами падения стали акции TAV Havalimanlari Holding (IS:TAVHL), цена которых упала на 2,06 п. (7,10%), завершив сессию на отметке 26,96. Акции Soda Sanayi AS (IS:SODA) поднялись на 0,440 п. (6,89%), закрывшись на уровне 5,950, а Trakya Cam Sanayi AS (IS:TRKCM) снизились в цене на 0,220 п. (5,00%) и завершили торги на отметке 4,180.

На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (196) превысило количество закрывшихся в плюсе (155), а котировки 57 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,43%, или 5,30, достигнув отметки $1.218,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 1,67%, или 1,15, до $67,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,22%, или 1,65, до отметки $72,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 1,44% до 4,9845, а котировки EUR/TRY повысились на 1,14%, достигнув отметки 5,8147.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 94,46.