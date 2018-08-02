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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 1,79%
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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 1,79% 

Investing.com Россия 11 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, финансов и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подешевел на 1,79%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Ferrari NV (MI:RACE), которые подорожали на 4,20 п. (4,03%), закрывшись на отметке в 108,50. Котировки Stmicroelectronics (MI:STM) выросли на 0,150 п. (0,81%), завершив торги на уровне 18,755. Бумаги Italgas SpA (MI:IG) выросли в цене на 0,007 п. (0,14%), закрывшись на отметке 4,846.
Лидерами падения стали акции Tenaris SA (MI:TENR), цена которых упала на 0,98 п. (6,30%), завершив сессию на отметке 14,65. Акции Poste Italiane SpA (MI:PST) поднялись на 0,430 п. (5,41%), закрывшись на уровне 7,524, а Saipem SpA (MI:SPMI) снизились в цене на 0,2340 п. (5,29%) и завершили торги на отметке 4,1900.
На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (309) превысило количество закрывшихся в плюсе (74), а котировки 18 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 2,02%, или 1,37, достигнув отметки $69,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,42%, или 1,03, до $73,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,37%, или 4,50, до отметки $1.223,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,40% до 1,1613, а котировки EUR/GBP повысились на 0,30%, достигнув отметки 0,8910.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 94,81.
Investing.com Россия: последние новости
Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,37% Главные мировые новости вторника
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