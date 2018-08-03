Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 1,16%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов деревопереработки, горнодобывающей промышленности и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 1,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Mondi PLC (LON:MNDI), которые подорожали на 164,00 п. (7,92%), закрывшись на отметке в 2.236,00. Котировки Mediclinic International PLC (LON:MDCM) выросли на 18,20 п. (3,67%), завершив торги на уровне 514,20. Бумаги Rolls-Royce Holdings PLC (LON:RR) выросли в цене на 36,00 п. (3,40%), закрывшись на отметке 1.094,00.

Лидерами падения стали акции Travis Perkins PLC (LON:TPK), цена которых упала на 31,00 п. (2,74%), завершив сессию на отметке 1.102,00. Акции International Consolidated Airlines Group S. A. (LON:ICAG) поднялись на 15,20 п. (2,22%), закрывшись на уровне 669,80, а Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) снизились в цене на 29,50 п. (1,78%) и завершили торги на отметке 1.630,50.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (880) превысило количество закрывшихся в минусе (585), а котировки 306 акций практически не изменились.

Котировки акций Mondi PLC (LON:MNDI) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,92%, 164,00 п., и завершили торги на отметке 2.236,00. Котировки акций Travis Perkins PLC (LON:TPK) упали до минимума, упав на 2,74%, 31,00 п., и завершили торги на отметке 1.102,00. Котировки акций Rolls-Royce Holdings PLC (LON:RR) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 3,40%, 36,00 п., и завершили торги на отметке 1.094,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,49%, или 6,00, достигнув отметки $1.226,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 1,06%, или 0,73, до $68,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,57%, или 0,42, до отметки $73,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,01% до 1,3019, а котировки EUR/GBP повысились на 0,04%, достигнув отметки 0,8905.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 94,84.