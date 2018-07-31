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Россия сохранила лидерство по добыче нефти
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Россия сохранила лидерство по добыче нефти в мае 

Российская Газета 31 июля 2018
Фото: Reuters
Управление энергетической информации США опубликовало статистику по добыче нефти в стране в мае. В среднем американские компании добывали 10,442 миллиона баррелей в сутки, чуть снизив показатель к апрелю — на 0,3 процента. Таким образом, США остались на втором месте в мире по объемам нефтедобычи.
На первом месте остается Россия. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, в мае российские компании в среднем добывали 10,95 миллиона баррелей в сутки, сообщало агентство Bloomberg. На тот момент еще не было принято решение в рамках сделки ОПЕК+ о наращивании добычи.
Третье место по объемам производства сырой нефти занимает Саудовская Аравия. В ежемесячном энергетическом бюллетене картеля указано со ссылкой на вторичные источники, что в мае страна добывала 10,015 миллиона баррелей в сутки.
На данный момент последняя официально доступная статистика по добыче у саудитов — это июнь, когда они нарастили производство до 10,42 миллиона баррелей в сутки. Россия в июне, по данным ЦДУ ТЭК, добывала почти столько же, сколько в мае, а в июле нарастила производство еще примерно на 0,24 миллиона баррелей в рамках соглашения ОПЕК+. США, в свою очередь, сообщали о недельном росте нефтедобычи до 11 миллионов баррелей в сутки, однако ввиду задержки публикации данных за месяц в США сравнить эти цифры невозможно.
Пресса пристально следит за темпами наращивания добычи во всех трех странах, так как Управление энергетической информации США предсказало себе лидерство в добыче нефти в следующем году на фоне роста буровой активности на сланцевых месторождениях.
Одновременно с 1 июля страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились нарастить производство на миллион баррелей в сутки, из которых большая часть квот отошла России и Саудовской Аравии. Последняя заявляла, что объем свободных мощностей в стране составляет два миллиона баррелей в сутки, однако заверила, что будет придерживаться договоренностей пакта.
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