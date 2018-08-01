Отчет Apple добавит позитива компаниям РФ, но эффект будет небольшим

Во вторник после закрытия торгов американская компания сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% — до 11,5 миллиарда долларов, или 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов. На предторгах акции Apple дорожают на 3,5%.

"В текущем сезоне отчетности американских корпораций в центре внимания находится высокотехнологичный сектор. Слабые отчетности Facebook и Twitter спровоцировали снижение акций этих компаний на 20% и утянули за собой вниз весь сектор. Сильная отчетность Apple вернула позитив на Nasdaq — бумаги высокотехнологического сектора возобновили рост, в ближайшие дни капитализация Apple может достичь уровня 1 триллион долларов", — комментирует старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук

ХОД ТОРГОВ

К 14.51 мск акции «Яндекса» на Московской бирже росли на 1,69% — до 2,288 тысячи рублей (уже поднимались на 2% — до 2,294 тысячи рублей), депозитарные расписки Qiwi перешли к снижению и опускаются на 1% — до 989 рублей (в первой половине торгов акции пытались расти и поднимались 0,6% — до 1,005 тысячи рублей). Также на Московской бирже растут акции ритейлера «М. Видео» — на 1,67%, до 384,3 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,36%, следует из данных Московской биржи.

На предторгах американской высокотехнологичной биржи Nasdaq акции «Яндекса» растут на 0,97%, депозитарные расписки Qiwi показывают нулевую динамику.

Депозитарные расписки интернет-компании Mail.ru на Лондонской бирже (LSE) снижаются на 0,3%.

ПОЗИТИВ ОТ APPLE

Apple имеет существенный вес в индексах, в том числе в NASDAQ, поэтому позитивная отчетность способна вновь подтолкнуть американский и мировой технологический сектор к росту, считает аналитик ИК" Велес Капитал" Артем Михайлин.

Это особенно важно для таких российских компаний, как «Яндекс» и Qiwi, имеющих листинг на американских площадках, добавляет он.

В то же время аналитик полагает, что прямого влияния отчетность Apple на котировки российских компаний не окажет, так как нет непосредственной взаимосвязи между бизнесом американского техно-гиганта и работой отечественного IT-бизнеса.

Тимур Нигматуллин. "Прямого эффекта на финансовые и операционные показатели «М. Видео», Qiwi, «Яндекс» и Mail.ru отчет Apple практически не окажет. Впрочем, высокая популярность iPhone, вероятно, немного поддержит продажи ритейлеров электроники в премиальном сегменте, как и комиссионный бизнес Qiwi (кошелек) и рекламный бизнес «Яндекса». Эффект будет позитивным, но исчезающе небольшим", — комментирует аналитик "Открытие Брокер"

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

"Яндекс" уже опубликовал отчетность, поэтому возможно на какое-то время новостное затишье, полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов . В ближайшее время на его динамику в целом будут оказывать влияние изменения американского технологического сектора, считает он.

"У Qiwi отчетность еще впереди. С точки зрения влияния на динамику акций в краткосрочной перспективе, отчетность для Qiwi будет главным фактором", — указывает аналитик.

Михайлин из ИК" Велес Капитал" высоко оценивает результаты «Яндекса» за первое полугодие и считает, что есть высокая вероятность роста в бумагах компании при возвращении уверенности инвесторов в международном секторе высоких технологий.

Ткачук из «Альпари» не исключает дальнейшего снижения бумаг Facebook, Amazon , Apple, Netflix Google . «Они утягивают за собой вниз, в том числе, и российские бумаги „Яндекса“ и Mail.ru, торгующиеся на западных площадках. Мы не исключаем более глубокой просадки индекса Nasdaq в ближайшие недели. На наш взгляд, это будет хороший момент для покупки акций „Яндекса“ — компания продолжает активно развиваться, и ее акции обладают заметным потенциалом роста», — говорит он.

Михаил Поддубский. История «Яндекса» теоретически может быть сопоставима с представителями американского технологического сектора — это также классическая сильная история роста, и на текущий момент замедления темпов роста не наблюдается, следовательно, поводов для масштабной коррекции акций пока нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка

"Таким образом, общее упрощенное правило следующее: пока компании поддерживают ожидаемые темпы роста, серьезных угроз для масштабного снижения котировок, скорее, нет. Однако, при первых признаках замедления роста нужно будет насторожиться", — рекомендует он.

Среднесрочная техническая картина в бумагах «М. Видео», Qiwi, «Яндекса» выглядит неопределенной, считает Виталий Манжос , старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал». Сегодня в них не наблюдается продолжения каких-либо устойчивых среднесрочных тенденций, отмечает он.

Акции «Яндекса» пока лишь пытаются восстановиться после существенной просадки, состоявшейся в ходе предыдущих торгов, объективные стимулы для выхода за границы широкого двухдневного диапазона в них пока отсутствуют, указывает аналитик.

"Аналогичная ситуация сложилась и в бумагах Qiwi и «М. Видео», поэтому на временном горизонте в несколько торговых дней мы не ожидаем существенного движения указанных бумаг от их текущих уровней", — добавляет эксперт.