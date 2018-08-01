4 валюты, которые нужно покупать в любой кризис

Эксперты банка JPMorgan провели исследование и составили рейтинг валют, которые меньше всего подвержены глобальным кризисам. Проще говоря, если в мировой экономике назревает какой-то шухер, то неплохо бы иметь в заначке эти валюты (правда, хорошо бы подгадать время и закупиться ими до кризисов, а то потом они будут дороже).

О каких же валютах речь?

Вот эта «золотая четверка»:

Швейцарский франк

Сингапурский доллар

Японская йена

Американский доллар

Почему именно эти валюты?

Дело в том, что это валюты стран, экономика которых находится в очень сильной и растущей позиции. Грубо говоря, рост экономик настолько хорош и впечатляющ, что даже глобальная рецессия не сможет развернуть этот рост.

От каких валют нужно избавиться

JPMorgan также назвал валюты, которые не стоит держать во время нестабильности. Если коротко, то это все валюты развивающихся стран (в том числе и России). Полный список этих стран вы можете увидеть на картинке ниже:

Так вот, согласно данным аналитиков, валюты этих стран в среднем обесцениваются на 17% в первые два года кризиса. Тут важно учитывать, что в среднем — это не значит, что каждая из валют подешевеет на 17% — это значит, что какая-то может подрасти, а какая-то и рухнуть процентов на 300.

Стоит ли паниковать и закупаться стабильной валютой?

Вроде бы как пока нет. Аналитики банка считают, что серьезных признаков приближения глобального кризиса пока не видно. И они вроде бы пока не предвидятся.

Но есть одна большая проблема — это Дональд Трамп и то сумасшествие, которое он спровоцировал. Я сейчас говорю о глобальных торговых войнах, которые буквально захлестнули крупнейшие экономики.

В такой ситуации все стараются избавиться от валют страт развивающихся рынков, так как понимают, что они наиболее чувствительны к рецессиям.

Если ситуация будет разворачиваться в том же ключе, то ожидать можно чего угодно. Из-за этой экономической нестабильности случиться может все, что угодно.

Нужно ли бросаться скупать валюты? Сложный вопрос. Это уже зависит от того, насколько вы готовы рисковать.