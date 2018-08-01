Ещё
Биржи Японии и Кореи растут
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Биржи Японии и Кореи растут, котировки китайских компаний снижаются 

Прайм 1 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, — в плюсе оказалась Корея на фоне позитивной отчетности Apple, что послужило ростом ее поставщикам, при этом китайские индексы снижаются на новых заявлениях о пошлинах США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 2867,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1572,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 28575,47 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,05%, до 6283,4 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,85%, увеличиваясь до 22745,94 пункта, корейский KOSPI рос на 0,39%, до 2304,16 пункта.
Акции Samsung и LG Innotek, а также тайваньский Foxconn, которые являются поставщиками Apple, растут на торгах на отчетности американской компании. Во вторник после закрытия торгов Apple сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% — до 11,5 миллиарда долларов, или 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов.
Японский Nikkei растет, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать решение Банка Японии по сохранению отрицательного уровня процентной ставки накануне. Акции Honda Motors дорожают после отчета компании о росте прибыли по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года.
В Китае индексы напротив снижаются. В среду ночью агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Ранее заявлялось о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение