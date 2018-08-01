Биржи Японии и Кореи растут, котировки китайских компаний снижаются

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, — в плюсе оказалась Корея на фоне позитивной отчетности Apple , что послужило ростом ее поставщикам, при этом китайские индексы снижаются на новых заявлениях о пошлинах США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32%, до 2867,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1572,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 28575,47 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,05%, до 6283,4 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,85%, увеличиваясь до 22745,94 пункта, корейский KOSPI рос на 0,39%, до 2304,16 пункта.

Акции Samsung и LG Innotek, а также тайваньский Foxconn, которые являются поставщиками Apple, растут на торгах на отчетности американской компании. Во вторник после закрытия торгов Apple сообщила о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% — до 11,5 миллиарда долларов, или 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов.

Японский Nikkei растет, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать решение Банка Японии по сохранению отрицательного уровня процентной ставки накануне. Акции Honda Motors дорожают после отчета компании о росте прибыли по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года.