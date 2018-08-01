Доходы жителей Подмосковья в мае 2018 года увеличились на 6,2%

Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения в мае 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 6,2% и составили около 42,5 тысяч рублей, следует из отчета, размещенного на сайте Мособлстата.

«В мае 2018 года в расчете на душу населения денежные доходы составили 42553,5 рубля, расходы — 37303,3 рубля. По сравнению с маем 2017 года, среднедушевые номинальные денежные доходы в мае 2018 года увеличились на 6,2%. Среднедушевые номинальные денежные расходы в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличились на 6,5%», — говорится в сообщении.

За январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом единовременной выплаты (ЕВ) 2017 года среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 3,5%, расходы — на 6,9%. Среднедушевые номинальные денежные доходы за январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассчитанным без учета ЕВ, увеличились на 4,2%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличились на 2,1%. Реальные денежные расходы в расчете на душу населения в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличились на 2,4%.

За январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом ЕВ 2017 года среднедушевые реальные денежные доходы остались на уровне предыдущего года, расходы увеличились на 3,4%. По сравнению с январем-маем 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ, среднедушевые реальные денежные доходы за январь-май 2018 года увеличились на 0,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличились на 2,4%.

За январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с учетом ЕВ 2017 года среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы уменьшились на 0,9%. По сравнению с январем-маем 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ, среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы за январь-май 2018 года уменьшились на 0,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2018 года составила 50614,4 рубля и по сравнению с апрелем 2018 года увеличилась на 2%, по сравнению с маем 2017 года на 9%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2018 года увеличилась по сравнению с апрелем 2018 года на 1,6%, по сравнению с маем 2017 года — на 5,4%.

По данным Мособлстата, инфляция в Подмосковье в мае 2018 года составила 0,7%. По данным Росстата, в мае 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,4%, с начала года — 101,6% (в мае 2017 года — 100,4%, с начала года — 101,7%).