Индекс деловой активности России в сфере услуг в июле вырос на 0,5 п.п. на фоне ЧМ-2018

Деловая активность в сфере услуг в России в июле ускорилась после зафиксированного в июне минимума за два с лишним года (25 месяцев), сообщило аналитическое агентство Markit.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июле по сравнению с июнем вырос на 0,5 п.п. — до 52,8 баллов.

«После июньского спада, данные за июль указали на небольшое ускорение роста деловой активности в сфере услуг. Объемы новых заказов также повысились, так как компании сообщили об усилении потребительского спроса и увеличении объемов производства после завершения чемпионата мира по футболу», — прокомментировал результаты исследования экономист Markit Шиан Джонс

При этом совокупный индекс PMI России, который охватывает сферу услуг и обрабатывающие отрасли, составил в июле 52 балла против 51,7 балла в июне.

Значение индекса PMI выше нейтральной отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в регионе. Чем выше значение индекса, тем выше темпы роста активности.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.