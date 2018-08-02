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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 1,52%
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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 1,52% 

Investing.com Россия 21 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, производства электронных комплектующих и текстильной промышленности.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted снизился на 1,52%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Eastern Technologies Holding Ltd (TW:5225), которые подорожали на 2,10 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 23,10. Котировки Sumagh High Tech Corp (TW:1475) выросли на 1,95 п. (9,80%), завершив торги на уровне 21,85. Бумаги Sunjuice Holdings Co Ltd (TW:1256) выросли в цене на 11,50 п. (6,89%), закрывшись на отметке 178,50.
Лидерами падения стали акции Yageo Corp (TW:2327), цена которых упала на 79,00 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 716,00. Акции Walsin Technology Corp (TW:2492) поднялись на 34,00 п. (9,93%), закрывшись на уровне 308,50, а Holy Stone Enterprise Co Ltd (TW:3026) снизились в цене на 17,50 п. (8,54%) и завершили торги на отметке 187,50.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (718) превысило количество закрывшихся в плюсе (132), а котировки 67 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,22%, или 0,15, достигнув отметки $67,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,41%, или 0,30, до $72,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.228,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,11% до 30,660, а котировки TWD/CNY упали на 0,18%, достигнув отметки 0,2221.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 94,53.
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