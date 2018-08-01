Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне»

Российские фондовые индексы ушли в минус в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи потерял 0,04% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 0,49%.

К 10:07 падение ускорилось до 0,22% и 0,64% соответственно: индекс Мосбиржи составил 2 315,9 пункта, а индекс РТС — 1 165,61. Динамика на 10:12 — минус 0,06% по индексу Мосбиржи и минус 0,42% по индексу РТС.

«Российский рынок акций вчера провел трендовый день благодаря усилению спроса на акции «весового» нефтегазового сектора, где ряд бумаг обновил максимумы, позволив индексу Мосбиржи «рывком» вернуться в диапазон 2 300—2 340 пунктов. Сегодня, в условиях ухудшения внешнего фона, индекс Мосбиржи может взять паузу в росте, — для «закрытия» гэпа от 17 июля (2 325—2 335 пунктов), по нашему мнению, нужна поддержка со стороны мировых рынков», — отмечается в распространенном перед началом торгов комментарии Евгения Локтюхова из отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка.

По состоянию на 10:20 индекс Мосбиржи вышел в плюс на 0,01%, составив 2 321,39 пункта.