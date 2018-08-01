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Нефть дешевеет на 1% на фоне роста запасов в США
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Нефть дешевеет на 1% на фоне роста запасов в США 

Прайм 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду более чем на 1%, — инвесторы продолжают отыгрывать данные о росте запасов в США за неделю от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12% — до 73,39 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,02%, до 68,08 доллара за баррель.
По данным API, за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов в США.
"Данные API показывают, что официальная статистика Минэнерго (будет опубликована позднее в среду — ред.) также засвидетельствуют рост запасов нефти", — приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.
Другим фактором снижения цен по-прежнему остается намерение стран-участниц сделки ОПЕК+ нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. «Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июне на 400 тысяч баррелей в день, и такой же прирост прогнозируется на июль… при этом Россия увеличила добычу, приблизив ее к уровню до сделки, — до 11,24 миллиона баррелей в день», — цитирует издание аналитика PVM Oil Associates Ltd. Стивена Бреннока (Stephen Brennock).
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
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