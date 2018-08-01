В аэропорту «Красноярск» у пассажира конфисковали 17 тыс. долларов

В красноярском аэропорту у пассажира конфисковали крупную сумму наличных денег. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В феврале 2018 года мужчина, вылетающий рейсом Красноярск-Баку, не заполнив таможенную декларацию прошел по «зеленому коридору». При этом у него при себе была сумма, превышающая 17 тыс. долларов США по курсу Центробанка на тот день. Нарушитель заявил о том, что не знал о правилах, по которым сумму свыше 10 тыс. долларов необходимо декларировать. Таким образом, сумма незаконно перемещенных денег составила 7 372,08 долларов США на дату вылета.

По решению суда деньги были конфискованы.